Трамп заявив, що вірить Путіну про невтручання у вибори

За словами Д.Трампа, В.Путін під час короткої зустрічі на саміті у В’єтнамі повторив, що заперечує заяви про втручання у вибори.

"Він сказав, що не втручався. Я перепитав його знову. Скільки можна так питати? Він сказав, що абсолютно не втручався в наші вибори", – розповів президент США.

Він додав: "Ну не можу ж я стояти і сперечатися з ним. Я б краще поговорив із ним про те, щоб він забрався з Сирії, я б краще взявся працювати з ним щодо України".

"Щоразу, коли він бачить мене, він каже: "я цього не робив", і я справді вірю, що коли він мені це каже, він каже це серйозно", – сказав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі на саміті АТЕС у В'єтнамі В.Путін і Д.Трамп порушували тему України, однак детально це питання не обговорювалось.