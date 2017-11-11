Трамп заявил, что верит Путину о невмешательстве в выборы

По словам Д.Трампа, В.Путин во время короткой встречи на саммите во Вьетнаме повторил, что отрицает заявления о вмешательстве в выборы.

"Он сказал, что не вмешивался. Я спросил его снова. Сколько можно так спрашивать? Он сказал, что совершенно не вмешивался в наши выборы", - рассказал президент США.

Он добавил: "Ну не могу же я стоять и спорить с ним. Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним относительно Украины".

"Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: "я этого не делал", и я действительно верю, что когда он мне это говорит, он говорит это серьезно", - сказал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, во время встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме В.Путин и Д.Трамп поднимали тему Украины, однако подробно этот вопрос не обсуждался.