Трамп запропонував припинити фінансову допомогу владі Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп пропонує припинити надавати фінансову допомогу Палестині за небажання арабської країни вести переговори про мир з ізраїльтянами. Про це у вівторок американський лідер заявив у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.
“Ми платимо мільярди доларів ні за що не тільки Пакистану, але й іншим державам. Наприклад, ми надаємо палестинцям у рік сотні мільйонів доларів, але це не цінують і навіть не виявляють до нас повагу. Вони навіть не хочуть вести переговори про досягнення миру з Ізраїлем”, - сказав господар Білого дому.
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“Ми зняли із порядку денного Єрусалим, саму непросту частину переговорів, хоча Ізраїлю було б за це заплатити більше. Однак палестинці тепер не хочуть вести мирні переговори, так чому ми повинні продовжувати платити їм стільки грошей?” — задався питанням Трамп.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, у понеділок Трамп, незадоволений тим, як Ісламабад протидіє екстремістським угрупованням, висловив думку в своєму мікроблозі-Twitter, що США дарма надавали протягом 15-ти років фінансову допомогу Пакистану.