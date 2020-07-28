Трамп запропонував на посаду нового посла США у Німеччині полковника у відставці

ukru
19 березня, 18:42 • 60623 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 110153 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104981 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120280 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 126275 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121172 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 158805 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125291 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124966 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124020 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 26000 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 40369 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 45166 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 55768 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 37509 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 100760 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 105677 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 94371 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 158805 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 120099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 56632 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 63846 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109059 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127147 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126422 перегляди
Актуальне
Трамп запропонував на посаду нового посла США у Німеччині полковника у відставці

Трамп запропонував на посаду нового посла США у Німеччині полковника у відставці

Київ • УНН

 • 13925 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Дональд Трамп висунув на посаду американського посла в Німеччині кандидатуру відставного полковника Сухопутних військ США Дагласа Макгрегора. Про це оголосила в понеділок пресслужба Білого дому, передає УНН з посиланням також на матеріал німецького видання Bild.

Вона характеризує Макгрегора як “загальновизнаного експерта” по військовому будівництву і виробленні масштабних політичних стратегій, ветерана Збройних сил США, що має державні нагороди (“Бронзову зірку” за участь в операції “Буря в пустелі” у 1991 році), а також автора декількох науково популярних книг. Зараз Макгрегор є віце-президентом в одній з невеликих вашингтонських консалтингових компаній, часто виступає в теле- і радіопередачах консервативного спрямування.

Макгрегор — випускник Військової академії США у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк). Службу в ЗС США почав у 1976 році. Звільнився в 2004 році. Наскільки відомо, причиною тому послужило і фактичне рішення командування Сухопутних військ США декілька разів відмовити Макгрегору в підвищенні до генеральського звання. Стверджується, що він міг поплатитися в тому числі за свої сміливі пропозиції по реорганізації американських Сухопутних військ з метою збільшення їх мобільності.

За оцінкою Білого дому, Макгрегор вплинув на “трансформацію сухопутних сил США, НАТО і Ізраїлю”. У своїй короткій офіційній автобіографії він пише, що несе відповідальність за “стратегічне планування” бомбардувань Союзної Республіки Югославія силами НАТО. До ставки тодішнього Верховного головнокомандувача Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі американського генерала Веслі Кларка Макгрегор був прикомандирований в листопаді 1997 року. У жовтні 1998 року очолив спільний операційний центр НАТО, який відповідав за кампанію бомбардувань Югославії. “Бронзову зірку” отримав за участь у танковій операції в лютому 1991 року в ході війни в зоні Перської затоки. Підрозділ, яким командував Макгрегор, знищив протягом приблизно 23-хвилинного бою майже 70 бронемашин іракців, не зазнавши при цьому втрат.

За даними американських ЗМІ, Макгрегор не тільки кілька років служив в Німеччині, але і вільно володіє німецькою мовою. У 1989 році написав роботу під назвою “Радянсько-східнонімецький військовий альянс”. Публічно висловлювався в останні роки за виведення військ США з Сирії та Афганістану. “У США немає стратегічного інтересу в Сирії, що виправдовує війну з Росією, Іраном або Туреччиною”, — писав Макгрегор в авторській статті в листопаді 2018 року.

Відповідно до наявних даних, Білий дім розглядав можливість висунення його кандидатури на пост заступника міністра оборони США з політичних справ, але в підсумку вирішив запропонувати цю посаду в червні Ентоні Таті. Спостерігачі у Вашингтоні не очікують, що Сенат Конгресу США проголосує по кандидатурі Макгрегора до американських листопадових виборів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32