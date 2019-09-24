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Трамп заперечив тиск на Україну через відтермінування військової допомоги

Трамп заперечив тиск на Україну через відтермінування військової допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не розслідуватиме справу проти сина його конкурента на виборах Джо Байдена. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

"Я не говорив, що ви повинні зробити це, або я не планую допомагати вам", — наголосив глава Білого дому.

Водночас Трамп додав, що, враховуючи ту кількість грошей, яку США надають Україні, "хочеться побачити", що це буде не корумпована країна. Він допустив, що можливо йому і варто було тиснути на Україну.

"Я не здійснював ніякого тиску. Я міг би. Я думаю, що, можливо, було б добре, якби я це зробив. Але я цього не робив", — резюмував він.

Нагадаємо, Трамп визнав, що говорив із Зеленським про корупцію і згадував Байдена.

Українські Національні Новини

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