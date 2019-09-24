Трамп заперечив тиск на Україну через відтермінування військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не розслідуватиме справу проти сина його конкурента на виборах Джо Байдена. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
"Я не говорив, що ви повинні зробити це, або я не планую допомагати вам", — наголосив глава Білого дому.
Водночас Трамп додав, що, враховуючи ту кількість грошей, яку США надають Україні, "хочеться побачити", що це буде не корумпована країна. Він допустив, що можливо йому і варто було тиснути на Україну.
"Я не здійснював ніякого тиску. Я міг би. Я думаю, що, можливо, було б добре, якби я це зробив. Але я цього не робив", — резюмував він.
Нагадаємо, Трамп визнав, що говорив із Зеленським про корупцію і згадував Байдена.