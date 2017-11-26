Трамп вважає, що зробив за 10 місяців більше, ніж будь який попередник

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп у своєму Тwitter про свої досягнення свого президентства, яким не завадили заяви демократів про "російське втручання", передає УНН.

"З першого дня, як я вступив на посаду, все, що ви чуєте, це брехливі виправдання демократів: Росія, Росія, Росія. Незважаючи на це, при мені спостерігається економічний бум, я, можливо, зробив більше, ніж будь-який інший президент за 10 місяців", - написав Трамп.

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Американський президент завершив своє повідомлення гаслом своєї президентської кампанії "Зробимо Америку знову великої".

Нагадаємо, через рік після несподіваної перемоги на виборах президент США Дональд Трамп відстає від своїх попередників з найнижчим рівнем схвалення його роботи з боку американців в порівнянні з будь-яким іншим післявоєнним президентом на такому етапі перебування на посаді.

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