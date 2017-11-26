Трамп считает, что сделал за 10 месяцев больше, чем любой предшественник

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78863 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69066 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76245 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83508 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118456 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115230 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144361 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 48490 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 48490 просмотра
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10 марта, 15:15 • 144362 просмотра
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10 марта, 15:34 • 106043 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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7 марта, 19:45 • 207087 просмотра
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Трамп считает, что сделал за 10 месяцев больше, чем любой предшественник

Трамп считает, что сделал за 10 месяцев больше, чем любой предшественник

Киев  •  УНН

 • 28238 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в своем Тwitter о своих достижениях своего президентства, которым не помешали заявления демократов о "российское вмешательство", передает УНН.

"С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это лживые оправдания демократов Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне наблюдается экономический бум, я, возможно, сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев ", - написал Трамп.

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Американский президент завершил свое сообщение лозунгом своей президентской кампании "Сделаем Америку снова большой".

Напомним, через год после неожиданной победы на выборах президент США Дональд Трамп отстает от своих предшественников с низким уровнем одобрения его работы со стороны американцев по сравнению с любым другим послевоенным президентом на таком этапе пребывания в должности.

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