Трамп считает, что сделал за 10 месяцев больше, чем любой предшественник

"С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это лживые оправдания демократов Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне наблюдается экономический бум, я, возможно, сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев ", - написал Трамп.

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Американский президент завершил свое сообщение лозунгом своей президентской кампании "Сделаем Америку снова большой".

Напомним, через год после неожиданной победы на выборах президент США Дональд Трамп отстает от своих предшественников с низким уровнем одобрения его работы со стороны американцев по сравнению с любым другим послевоенным президентом на таком этапе пребывания в должности.