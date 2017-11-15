Трамп у Twitter переплутав масові стрілянини у США

Вранці, 15 листопада, Д.Трамп написав у Twitter “Нехай Бог буде з людьми із Сазерленд-Спрінгс, Техас. ФБР і правоохоронні органи прибули на місце”.

Але вочевидь президент США помилився, маючі на увазі стрілянину, яка відбулася у церкві в Техасі 5 листопада, внаслідок чого загинуло двадцять шість людей, близько половини з яких діти. Крім того, 5 листопада Д.Трамп відреагував майже аналогічним текстом, за винятком фрази “Я стежу за ситуацією з Японії”, в якій він перебував з візитом під час трагедії.

Натомість вчора сталася стрілянина у Каліфорнії, де загинуло троє людей.

Користувачі Twitter відреагували миттєво на помилки Президента, зокрема їх обурило, що Трапм переплутав масові стрілянини та скористувався “копі-пастом”, але забув змінити місто.

Як повідомляв УНН, більше половини облікових записів, що “підписані” на президента США Дональда Трампа у соціальній мережі Twitter, насправді являються ботами.