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Трамп в Twitter перепутал массовые расстрелы в США

Трамп в Twitter перепутал массовые расстрелы в США

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Читатели страницы Президента США Дональда Трампа в Twitter обвинили его в копировании своих постов, в которых он выражал соболезнования жертвам массовых расстрелов, передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Утром, 15 ноября, Д.Трамп написал в Twitter "Пусть Бог будет с людьми с Сазерленд-Спрингс, штат Техас. ФБР и правоохранительные органы прибыли на место ".

Но очевидно президент США ошибся, имеющие в виду стрельбу, которая состоялась в церкви в Техасе 5 ноября, в результате чего погибло двадцать шесть человек , около половины из которых дети. Кроме того, 5 ноября Д.Трамп отреагировал почти аналогичным текстом, за исключением фразы "Я слежу за ситуацией с Японии", в которой он находился с визитом во время трагедии.

Зато вчера произошла стрельба в Калифорнии, где погибли три человека.

Пользователи Twitter отреагировали мгновенно на ошибки Президента, в частности их возмутило, что Трапм перепутал массовые расстралы и воспользовался "копи-пастом", но забыл сменить город.

Как сообщал УНН, больше половины учетных записей, "подписанные" на президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, на самом деле являются ботами.

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