Трамп: США та Італія вважають, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Сполучені Штати і Італія вважають, що іранській владі не можна дозволити володіти ядерною зброєю. Про це заявив у понеділок на спільній з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте прес-конференції в Білому домі президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
“Прем’єр-міністр і я згодні з тим, що жорстокому режиму в Ірані ніколи не можна дозволяти володіти ядерною зброєю. Ніколи”, — зазначив американський лідер.
“Ми закликаємо всі країни чинити тиск на Іран, щоб покласти край всьому спектру його згубної діяльності. Сполучені Штати вітають партнерство Італії в цих надзвичайно важливих зусиллях”, — підкреслив глава вашингтонської адміністрації.
У травні Трамп оголосив про вихід з Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) і обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції відносно Ірану. При цьому перший блок рестрикцій буде відновлений вже 6 серпня. Президент запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД. Однак США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що готовий до зустрічі з президентом Ірану без попередніх умов.