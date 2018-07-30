Трамп: США та Італія вважають, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю

“Прем’єр-міністр і я згодні з тим, що жорстокому режиму в Ірані ніколи не можна дозволяти володіти ядерною зброєю. Ніколи”, — зазначив американський лідер.

“Ми закликаємо всі країни чинити тиск на Іран, щоб покласти край всьому спектру його згубної діяльності. Сполучені Штати вітають партнерство Італії в цих надзвичайно важливих зусиллях”, — підкреслив глава вашингтонської адміністрації.

У травні Трамп оголосив про вихід з Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) і обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції відносно Ірану. При цьому перший блок рестрикцій буде відновлений вже 6 серпня. Президент запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД. Однак США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що готовий до зустрічі з президентом Ірану без попередніх умов.