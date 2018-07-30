Трамп США и Италия считают, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Соединенные Штаты и Италия считают, что иранским властям нельзя позволить обладать ядерным оружием. Об этом заявил в понедельник на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
“Премьер-министр и я согласны с тем, что жестокому режиму в Иране никогда нельзя позволять обладать ядерным оружием. Никогда”, — отметил американский лидер.
“Мы призываем все страны оказывать давление на Иран, чтобы положить конец всему спектру его пагубной деятельности. Соединенные Штаты приветствуют партнерство Италии в этих чрезвычайно важных усилиях”, — подчеркнул глава вашингтонской администрации.
В мае Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. При этом первый блок рестрикций будет восстановлен уже 6 августа. Президент заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
Как сообщал УНН, Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий.