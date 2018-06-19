Трамп пригрозив Китаю новими тарифами на 200 млрд доларів

"Потрібно вжити подальші заходи, щоб заохотити Китай змінити свою несправедливу практику, відкрити свій ринок для товарів зі Сполучених Штатів та погодитись на більш збалансовані торговельні відносини зі Сполученими Штатами", - заявив президент США.



Нагадаємо, минулої п’ятниці адміністрація Трампа оголосила про намір встановити 25% квот на суму 50 млрд доларів для китайського експорту.



Китай, у свою чергу, заявив, що Сполучені Штати "почали торгівельну війну" і негайно відреагували, окресливши власні тарифи на товари зі США загальною вартістю у 50 мільярдів доларів.



