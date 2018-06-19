Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами на 200 млрд долларов

"Нужно принять дальнейшие меры, чтобы поощрить Китай изменить свою несправедливую практику, открыть свой рынок для товаров из США и согласиться на более сбалансированные торговые отношения с Соединенными Штатами", - заявил президент США.



Напомним, в минувшую пятницу администрация Трампа объявила о намерении установить 25% квот на сумму 50 млрд долларов для китайского экспорта.



Китай, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты "начали торговую войну" и немедленно отреагировали, обозначив собственные тарифы на товары из США общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.



