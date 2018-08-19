Трамп пояснив, навіщо "витрачає час" на зустрічі з Путіним та іншими лідерами

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп розповів, навіщо він “даремно витрачає час” на зустрічі зі світовими лідерами. За його словами, переговори — обов’язок президента, беручи участь у них, нічого не втратиш, але можна багато виграти, інформує УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.