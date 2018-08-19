Трамп пояснив, навіщо "витрачає час" на зустрічі з Путіним та іншими лідерами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп розповів, навіщо він “даремно витрачає час” на зустрічі зі світовими лідерами. За його словами, переговори — обов’язок президента, беручи участь у них, нічого не втратиш, але можна багато виграти, інформує УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.
У відеозверненні, яке триває менше хвилини, президент США Дональд Трамп відповів на питання, навіщо він “даремно витрачає час” на зустрічі зі світовими лідерами.
“Багато людей запитують мене, навіщо я зустрічаюся з іноземними лідерами, чому я взагалі даремно витрачаю на це свій час. Факт є факт — це дуже важливо, якщо ти президент, то ти повинен зустрічатися зі світовими лідерами. Тобі нема чого втрачати і багато що можна придбати”, — сказав Трамп.
В якості підтвердження, господар Білого дому вказав на останні події у відносинах США зі Сінгапуром, КНДР і Росією.
“Подивіться, що сталося з Сінгапуром. Подивіться, що сталося з головою КНДР Кімом Чен Ином, і все це сталося. У нас знову є рештки наших героїв, які були загублені так багато років тому, ніхто не запускає ракети, не проводить ядерні випробування та інші жахливі речі, у нас була приголомшлива зустріч із президентом Путіним, багато було досягнуто”, - сказав він.
Наприкінці своєї промови Трамп знову підкреслив, що вважає важливими зустрічі з іншими лідерами і сказав, що “поки ваш президент знає, що робить, не відбудеться нічого поганого”.
18 серпня 2018 р.