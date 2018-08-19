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Трамп объяснил, зачем "тратит время" на встречи с Путиным и другими лидерами

Киев • УНН

 • 9652 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он "зря тратит время" на встречи с мировыми лидерами. По его словам, переговоры - обязанность президента, участвуя в них, ничего не потеряешь, но можно много выиграть, информирует УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

Трамп объяснил, зачем "тратит время" на встречи с Путиным и другими лидерами

В видеообращении, которое длится меньше минуты, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, зачем он “зря тратит время” на встречи с мировыми лидерами.

“Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами, почему я вообще зря трачу на это свое время. Факт есть факт — это очень важно, если ты президент, то ты должен встречаться с мировыми лидерами. Тебе нечего терять и многое можно приобрести”, — сказал Трамп.

В качестве подтверждения, хозяин Белого дома отметил последние события в отношениях США с Сингапуром, КНДР и Россией.

“Посмотрите, что произошло с Сингапуром. Посмотрите, что произошло с главой КНДР Кимом Чен Ыном, и все это произошло. У нас снова есть остатки наших героев, которые были утеряны так много лет назад, никто не запускает ракеты, не проводит ядерные испытания и другие ужасные вещи, у нас была потрясающая встреча с президентом Путиным, многое было достигнуто”, — сказал он.

В конце своей речи Трамп вновь подчеркнул, что считает важными встречи с другими лидерами и сказал, что “пока ваш президент знает, что делает, не произойдет ничего плохого”.

pic.twitter.com/TfRmZA8RWQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018

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