Трамп підписав закон про обмеження роботи іноземних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в п’ятницю підписав закон, спрямований, зокрема, на обмеження розміщення акцій китайських корпорацій на американських біржах. Про це йдеться в поширеній заяві Білого дому, пише УНН.
“У п’ятницю, 18 грудня 2020 року, президент підписав закон:... “Про підзвітність іноземних компаній”, — зазначили в Білому домі. Відповідно до закону, іноземний бізнес повинен надавати звітність регуляторам США.
Як повідомив на початку грудня Комітет з контролю над цінними паперами Китаю, Пекін вважає дискримінуючим даний закон, який фактично спрямований на створення бар’єрів для розміщення акцій корпораціями КНР на американських біржах. Такі заходи Вашингтона, відзначили в комітеті, загрожують витісненням китайських компаній з американського ринку і “можуть завдати серйозного удару по інтересам інвесторів США”.
Якщо компанія, згідно з новим законом, протягом трьох років не здатна задовольнити вимоги аудиту, вона позбавляється доступу до біржі. Крім того, підприємство зобов’язане повідомляти уряд Сполучених Штатів про наявність держконтролю з боку зарубіжної влади.
Як повідомило раніше агентство Bloomberg, федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США до кінця поточного року має намір підготувати правила, що дозволяють анулювати розміщення акцій комерційних організацій Китаю на біржах через недотримання порядку бухгалтерської звітності. Нововведення може вступити в силу вже в 2022 році.
Ще в серпні міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучін заявив журналістам, що китайські компанії, які не дотримуються регламенту, покинуть американський фондовий ринок до кінця 2021 року.