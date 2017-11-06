Трамп назвав стрілянину в Техасі "актом зла"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав стрілянину в баптистській церкві Сазерленд-Спрінгс, у якій загинуло 27 осіб актом зла, передає УНН з посиланням на CNN.
"Це жахливий акт зла стався в той час, як жертви і їх сім'ї перебували в священному місці. Не можна описати словами біль і горе, які ми всі відчуваємо, і нам важко уявити страждання тих, хто втратив сьогодні своїх улюблених", - сказав Трамп, перебуваючи з робочим візитом в Японії.
Він також пообіцяв підтримку владі Техасу з боку федерального уряду.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули.