Трамп назвав стрілянину в Техасі "актом зла"

"Це жахливий акт зла стався в той час, як жертви і їх сім'ї перебували в священному місці. Не можна описати словами біль і горе, які ми всі відчуваємо, і нам важко уявити страждання тих, хто втратив сьогодні своїх улюблених", - сказав Трамп, перебуваючи з робочим візитом в Японії.

Він також пообіцяв підтримку владі Техасу з боку федерального уряду.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули.