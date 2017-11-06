Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал стрельбу в баптистской церкве Сазерленд-Спрингс, в которой погибли 27 человек, актом зла, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Это ужасный акт зла произошел в то время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все чувствуем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих любимых", - сказал Трамп, находясь с рабочим визитом в Японии.
Он также пообещал поддержку власти Техаса со стороны федерального правительства.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли.