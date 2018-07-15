Трамп має намір повторно балотуватись у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір повторно балотуватися у 2020 році. Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Daily Mail, яке було опубліковано ввечері у суботу, 14 липня, передає УНН з посиланням на DW.
"Я цілком маю такий намір. Мені здається, що всі хочуть мене", - сказав Трамп.
Він додав, що не бачить жодного представника Демократичної партії, який міг би обійти його на виборах.
"Я всіх їх знаю, і не бачу нікого", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Mail on Sunday розповів деякі подробиці зустрічі з королевою Єлизаветою II, яка відбулася під час візиту американського президента до Великої Британії.