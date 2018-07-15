Трамп намерен повторно баллотироваться в 2020 году

"Я вполне имею такое намерение. Мне кажется, что все хотят меня", - сказал Трамп.

Он добавил, что не видит ни одного представителя Демократической партии, который мог бы обойти его на выборах.

"Я всех их знаю и не вижу никого", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Mail on Sunday рассказал некоторые подробности встречи с королевой Елизаветой II, которая состоялась во время визита американского президента в Великобританию .