Трамп намерен повторно баллотироваться в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен повторно баллотироваться в 2020 году. Об этом он заявил в интервью британской газете Daily Mail, которое было опубликовано вечером в субботу, 14 июля, передает УНН со ссылкой на DW.
"Я вполне имею такое намерение. Мне кажется, что все хотят меня", - сказал Трамп.
Он добавил, что не видит ни одного представителя Демократической партии, который мог бы обойти его на выборах.
"Я всех их знаю и не вижу никого", - сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Mail on Sunday рассказал некоторые подробности встречи с королевой Елизаветой II, которая состоялась во время визита американского президента в Великобританию .