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Трамп і Макрон обговорили торгову політику і КНДР

Трамп і Макрон обговорили торгову політику і КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп і його французький колега Еммануель Макрон обговорили у п’ятницю під час телефонної розмови торгові питання і саміт у Сінгапурі, передає УНН з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

"Президент Еммануель Макрон говорив сьогодні з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили пов'язані з КНДР питання після саміту в Сінгапурі, Сирію, Іран і торгову політику", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.

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