Трамп і Макрон обговорили торгову політику і КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп і його французький колега Еммануель Макрон обговорили у п’ятницю під час телефонної розмови торгові питання і саміт у Сінгапурі, передає УНН з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
"Президент Еммануель Макрон говорив сьогодні з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили пов'язані з КНДР питання після саміту в Сінгапурі, Сирію, Іран і торгову політику", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.