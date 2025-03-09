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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трагедія на Тернопільщині: дитину, яку розшукували знайшли мертвою

Київ • УНН

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У Чортківському районі виявили мертвим неповнолітнього, який зник 6 березня. До пошукової операції було залучено рятувальників, кінологів та безпілотники.

Трагедія на Тернопільщині: дитину, яку розшукували знайшли мертвою

На Тернопільщині завершилися пошуки зниклого безвісти неповнолітнього хлопчика з села Іване-Пусте. Дитину, яка пішла з дому ще 6 березня, знайшли мертвою. Про це інформує головне управління ДСНС України у Тернопільській області у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що повідомлення про зникнення жителя села Іване-Пусте Чортківського району надійшло до рятувальників 8 березня, об 11:02.

До пошуків залучили 7 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, кінологів із собакою та безпілотники.

На жаль, цього разу допомогти не вдалося. Особовий склад групи пошуково-рятувальних робіт виявив тіло зниклої дитини без ознак життя

- йдеться у дописі ДСНС.

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