Трагедія на Тернопільщині: дитину, яку розшукували знайшли мертвою

На Тернопільщині завершилися пошуки зниклого безвісти неповнолітнього хлопчика з села Іване-Пусте. Дитину, яка пішла з дому ще 6 березня, знайшли мертвою. Про це інформує головне управління ДСНС України у Тернопільській області у соцмережі Facebook, передає УНН.

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Зазначається, що повідомлення про зникнення жителя села Іване-Пусте Чортківського району надійшло до рятувальників 8 березня, об 11:02.

До пошуків залучили 7 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, кінологів із собакою та безпілотники.

На жаль, цього разу допомогти не вдалося. Особовий склад групи пошуково-рятувальних робіт виявив тіло зниклої дитини без ознак життя - йдеться у дописі ДСНС.

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