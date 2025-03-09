Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым
Киев • УНН
В Чортковском районе был найден мертвым несовершеннолетний, который пропал 6 марта. К поисковой операции были привлечены спасатели, кинологи и беспилотники.
В Тернопольской области завершились поиски пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика из села Иване-Пустое. Ребенка, который ушел из дома еще 6 марта, нашли мертвым. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области в соцсети Facebook, передает УНН.
Детали
Указывается, что сообщение о пропаже жителя села Иване-Пустое Чортковского района поступило к спасателям 8 марта в 11:02.
К поискам привлекли 7 спасателей, 4 единицы спецтехники, кинологов с собакой и беспилотники.
К сожалению, на этот раз помочь не удалось. Личный состав группы поисково-спасательных работ обнаружил тело пропавшего ребенка без признаков жизни
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