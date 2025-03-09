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Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Киев • УНН

 • 111376 просмотра

В Чортковском районе был найден мертвым несовершеннолетний, который пропал 6 марта. К поисковой операции были привлечены спасатели, кинологи и беспилотники.

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

В Тернопольской области завершились поиски пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика из села Иване-Пустое. Ребенка, который ушел из дома еще 6 марта, нашли мертвым. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Указывается, что сообщение о пропаже жителя села Иване-Пустое Чортковского района поступило к спасателям 8 марта в 11:02.

К поискам привлекли 7 спасателей, 4 единицы спецтехники, кинологов с собакой и беспилотники.

К сожалению, на этот раз помочь не удалось. Личный состав группы поисково-спасательных работ обнаружил тело пропавшего ребенка без признаков жизни

- говорится в сообщении ГСЧС.

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