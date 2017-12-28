Трагедія у таборі "Вікторія": будівельну фірму підозрюють у розтраті понад 40 млн грн держкоштів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Будівельну фірму, яка займалася реконструкцією приміщень дитячого табору “Вікторія” в Одесі, підозрюють у розтраті понад 40 мільйонів гривень державних коштів. Про це йде мова у матеріалах справи № 522/21667/17, передає УНН.
В ході досудового розслідування встановлено, що будівельна фірма отримала від Управління капітального будівництва Одеської міської ради понад 46 мільйонів гривень в якості оплати за ремонтно-будівельні роботи у таборі “Вікторія”. Як встановило аналітичне дослідження фінансової діяльності підприємств, в подальшому ці кошти були переведені на рахунки кількох десятків інших підприємств.
При цьому, директор одного з підприємств, який проходить у справі як свідок, зазначив, що будь- яких документів відносно проведення будівельних робіт він не підписував та участі у проведенні зазначених робіт не приймав. Це дає підстави слідству вважати, що договори про виконані роботи є підробленими.
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Крім того встановлено, що під час тендеру на проведення ремонтних робіт були допущенні порушення.
Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Нагадаємо, внаслідок пожежі в таборі “Вікторія”, що трапилася 16 вересня загинуло троє дітей.