Трагедія на каруселі у Франції: одна людина загинула, четверо постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вчора ввечері у Франції на ярмарку в місті Невіль-сюр-Сон в регіоні Рона-Альпи сталася трагедія. Вийшов з ладу один з атракціонів, в результаті чого загинула одна людина, а ще четверо отримали травми, передає УНН з посиланням на Le Progres.
“Одна людина загинула і ще четверо отримали травми в результаті аварії каруселі в південно-східній Франції”, — пише видання.
Згідно з однією з версій, атракціон, що складається з декількох гойдалок, раптово впав. Загиблий чоловік не катався на каруселі, але його смертельно поранило шматком, відламаним від конструкції.
Очевидці також розповідають й іншу версію. За їх словами, чоловік перебував на каруселі з двома дітьми, і його викинуло з атракціону. Також серйозно постраждала 8-річна дівчинка.
Крім того, 12 осіб отримали шок від того, що сталося, їм допомогли на місці.
Нагадаємо, минулого року в результаті падіння каруселі в Фра Самут Чеді в Таїланді постраждали 15 осіб.