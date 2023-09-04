Трагедія на гендер-паті у Мексиці: в авіакатастрофі загинув пілот

Деталі

Минулої неділі в Мексиці під час святкування вечірки з розкриття статі стався нещасний випадок.

За попередньою інформацією, літак під час польоту мав показати парі, дитина якої статі з'явиться на світ – дівчинка чи хлопчик.

У момент, коли літак пролітав над маєтком, де проходила вечірка, то випустив хмару рожевого диму – знак того, що у пари народиться дівчинка. Однак незабаром після цього повітряне судно почало падати.

Пілот помер у лікарні.

Влада не розголошує ім'я пілота, а причина катастрофи незрозуміла. Про інших постраждалих внаслідок аварії не повідомляється.

Додатково

Ґендер-паті – це вечірка, на якій майбутні батьки розсекречують стати їхньої дитини. Першими проводити подібні вечірки стали американці, але ідея gender party сподобалася й іншим країнам. Україна не стала винятком, останнім часом прокотилася справжня хвиля таких вечірок. Знаменитості та блогери, які готуються стати батьками, із задоволенням ділятимуться фото та відео з їхньої гендер-паті у Instagram.