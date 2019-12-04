Товари, що не пройшли митницю, будуть продаватись через ProZorro - Держмитслужба

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України у середу прийняв постанову, згідно якої товари, що переходять у власність держави через порушення митного законодавства, крім конфіскованих за рішенням суду, будуть продаватись через систему ProZorro.Продажі. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Державної митної служби України, передає УНН.