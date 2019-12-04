Товари, що не пройшли митницю, будуть продаватись через ProZorro - Держмитслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України у середу прийняв постанову, згідно якої товари, що переходять у власність держави через порушення митного законодавства, крім конфіскованих за рішенням суду, будуть продаватись через систему ProZorro.Продажі. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Державної митної служби України, передає УНН.
"Реалізація товарів через електронну систему підвищить відкритість та прозорість процесу торгів. У результаті продажу майна на електронних аукціонах планується збільшення надходжень до держбюджету щонайменше на 15-20%. До того ж, застосування електронної системи ProZorro.Продажі збільшить коло потенційних покупців цих товарів", - йдеться в повідомленні.
Так, відповідно до постанови уряду, на аукціонах будуть виставлені товари, за якими власник не звернувся до закінчення строків зберігання, та які досі знаходяться на складах митниць.
Також на аукціон потраплять товари, які були виявлені під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю, і власник яких невідомий, товари, поміщені у режим відмови на користь держави та товари, що швидко псуються та мають обмежений термін зберігання.
Як зауважили у Держмитслужбі, станом на 1 січня 2019 року на складах митниці зберігається товарів на суму близько 840 млн грн.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив розпорядження про запуск нової митниці.