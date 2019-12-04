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Товары, которые не прошли таможню, будут продаваться через ProZorro - Гостаможслужба

Товары, которые не прошли таможню, будут продаваться через ProZorro - Гостаможслужба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины в среду принял постановление, согласно которому товары, которые переходят в собственность государства за нарушения таможенного законодательства, кроме конфискованных по решению суда, будут продаваться через систему ProZorro.Продажи. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

"Реализация товаров через электронную систему повысит открытость и прозрачность процесса торгов. В результате продажи имущества на электронных аукционах планируется увеличение поступлений в госбюджет минимум на 15-20%. К тому же, применение электронной системы ProZorro.Продажи увеличит круг потенциальных покупателей этих товаров", - говорится в сообщении.

Так, согласно постановлению правительства, на аукционах будут выставлены товары, по которым владелец не обратился до истечения сроков хранения, и которые до сих пор находятся на складах таможен.

Также на аукцион попадут товары, которые были обнаружены во время осуществления таможенного контроля в зонах таможенного контроля, и владелец которых неизвестен, товары, помещенные в режим отказа в пользу государства и товары, которые быстро портятся и имеют ограниченный срок хранения.

Как отметили в Гостаможслужбе, по состоянию на 1 января 2019 года на складах таможни сохраняется товаров на сумму около 840 млн грн.

Как сообщал УНН, Кабинет министров на заседании в среду принял распоряжение о запуске новой таможни.

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