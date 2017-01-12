"Торнадівці" не нападали на охорону у Лук’янівському СІЗО - Д.Чернишов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Інформація про те, що заарештовані "торнадівці" у Лук’янівському СІЗО напали на співробітників охорони не відповідає дійсності. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.
"Ніяких дій, нападів на співробітників СІЗО і якихось дій з приводу захвату зброярні не було - це плітки. Ситуація була керована з самого початку, але людина зробила таку дію, щоб привернути увагу до своєї позиції відносно ходу слідства та суду", - повідомив Д.Чернишов.
Як раніше повідомляв УНН, раніше повідомлялося, що у Лук’янівському СІЗО заарештовані “торнадівці” напали на охорону.