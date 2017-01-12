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"Торнадовцы" не нападали на охрану в Лукьяновском СИЗО - Д.Чернышев

"Торнадовцы" не нападали на охрану в Лукьяновском СИЗО - Д.Чернышев

Киев • УНН

 • 5480 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Информация о том, что арестованные "торнадовцы" в Лукьяновском СИЗО напали на сотрудников охраны не соответствует действительности. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает корреспондент УНН.

"Никаких действий, нападений на сотрудников СИЗО и каких-либо действий по поводу захвата оружейной не было - это сплетни. Ситуация была управляемая с самого начала, но человек сделал такое действие, чтобы привлечь внимание к своей позиции относительно хода следствия и суда", - сообщил Д.Чернышев.

Как ранее сообщал УНН, ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО арестованные "торнадовцы" напали на охрану.

 

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