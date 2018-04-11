Торік в Україні незаконно вполювали зубра і вісім лосів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Протягом минулого року в Україні було незаконно відстріляно загалом 15 оленів та 24 козулі, а також зубра і вісім лосів, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За інформацією відомства, торік було загалом відстріляно 360 благородних оленів, з яких незаконно – 11, плямистих оленів – 236, в тому числі незаконно 4, козуль – 8114 та 24 відповідно.
Також минулого року застрелили загалом 143 лося, з яких 8 незаконно, також браконьєри вполювали зубра.
На законних підставах мисливці вполювали у 2017 році 100 білок, 125 бобрів, понад 59 тис. лисиць, 992 вовки, 3482 єнотовидних собак, 67 американських норок, 322 кам’яних куниць, 151 лісову куницю, 184 шакали та 2 лісових коти.
Нагадаємо, на Львівщині врятували зубра, який провалився під кригу.