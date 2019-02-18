Торік півтисячі вироків стосовно злочинців залишилися невиконаними

"У нас 66,5 тисячі злочинів вчинені особами, які їх раніше вчиняли. Нічого нового – 30% рецидиву завжди було. Але при цьому невиконаними за минулий рік залишились півтисячі вироків. Окремо треба сказати, що суди довго приймають рішення, але півтисячі (злочинців – ред.) за прийнятими рішеннями ходять на свободі", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, у Донецькій області злочинець, який мав відбувати покарання ще з лютого минулого року, за цей час вчинив ще 6 злочинів.

При цьому він додав, що ще в одному випадку вирок щодо ув’язнення особи не виконувався 12 років, і тільки з цього року злочинець почне відбувати покарання за своїм 4-річним терміном.

Нагадаємо, 14 лютого на Одещині правоохоронці затримали рецидивіста, який вкрав куртку у приміщенні суду.