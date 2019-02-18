Торік півтисячі вироків стосовно злочинців залишилися невиконаними
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом минулого року 500 вироків судів щодо відбування покарання у місцях позбавлення волі залишились невиконаними. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.
"У нас 66,5 тисячі злочинів вчинені особами, які їх раніше вчиняли. Нічого нового – 30% рецидиву завжди було. Але при цьому невиконаними за минулий рік залишились півтисячі вироків. Окремо треба сказати, що суди довго приймають рішення, але півтисячі (злочинців – ред.) за прийнятими рішеннями ходять на свободі", - зазначив Генпрокурор.
За його словами, у Донецькій області злочинець, який мав відбувати покарання ще з лютого минулого року, за цей час вчинив ще 6 злочинів.
При цьому він додав, що ще в одному випадку вирок щодо ув’язнення особи не виконувався 12 років, і тільки з цього року злочинець почне відбувати покарання за своїм 4-річним терміном.
Нагадаємо, 14 лютого на Одещині правоохоронці затримали рецидивіста, який вкрав куртку у приміщенні суду.