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Торік півтисячі вироків стосовно злочинців залишилися невиконаними

Торік півтисячі вироків стосовно злочинців залишилися невиконаними

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом минулого року 500 вироків судів щодо відбування покарання у місцях позбавлення волі залишились невиконаними. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"У нас 66,5 тисячі злочинів вчинені особами, які їх раніше вчиняли. Нічого нового – 30% рецидиву завжди було. Але при цьому невиконаними за минулий рік залишились півтисячі вироків. Окремо треба сказати, що суди довго приймають рішення, але півтисячі (злочинців – ред.) за прийнятими рішеннями ходять на свободі", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, у Донецькій області злочинець, який мав відбувати покарання ще з лютого минулого року, за цей час вчинив ще 6 злочинів.

При цьому він додав, що ще в одному випадку вирок щодо ув’язнення особи не виконувався 12 років, і тільки з цього року злочинець почне відбувати покарання за своїм 4-річним терміном.

Нагадаємо, 14 лютого на Одещині правоохоронці затримали рецидивіста, який вкрав куртку у приміщенні суду.

Українські Національні Новини

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