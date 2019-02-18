В прошлом году полтысячи приговоров в отношении преступников остались невыполненными

"У нас 66,5 тысячи преступлений, совершенных лицами, которые их ранее совершали. Ничего нового - 30% рецидива всегда было. Но при этом невыполненными за прошлый год остались полтысячи приговоров. Отдельно надо сказать, что суды долго принимают решение, но полтысячи (преступников - ред.) по принятым решениям ходят на свободе", - отметил Генпрокурор.

По его словам, в Донецкой области преступник, который должен отбывать наказание еще с февраля прошлого года, за это время совершил еще 6 преступлений.

При этом он добавил, что еще в одном случае приговор в отношении заключения лица не выполнялся 12 лет, и только с этого года преступник начнет отбывать наказание по своему 4-летнему сроку.

Напомним, 14 февраля в Одесской области правоохранители задержали рецидивиста, который украл куртку в помещении суда.