ТОП онлайн казино за віддачею і виплатами - різниця між рейтингами

Рейтинги онлайн казино за виплатами та віддачею - важливі відмінності

Вибираючи казино онлайн самостійно, є ризик зареєструватися на неліцензованому майданчику. Шахрайські сайти з ігровими автоматами просто копіюють юридичні документи легальних розважальних організацій. Після - викрадають і використовують із протизаконними цілями фінансові відомості та особисті дані відвідувачів.

Досвідчені гравці знають, що шукати найкращі онлайн казино - швидко і без помилок, дають змогу незалежні огляди і рейтинги. Об'єктивні ТОПи складаються за багатьма критеріями. Найпопулярніші показники для оцінювання ігрових закладів - виплати та віддача.

Про що говорить рейтинг онлайн казино за виплатами

Якщо розважальна компанія очолює список лідерів за цим важливим показником, значить, вона:

• Обробляє запити клієнтів на зняття зароблених і депозитних фінансів у мінімальні терміни. Наприклад, протягом хвилини після подачі заявки (автоматичне схвалення запитів від користувачів, які підтвердили особистість);

• Не відмовляє у видачі коштів без об'єктивних причин і пояснень;

• Надає зручні та вигідні інструменти для здійснення вихідних (а також вхідних) грошових операцій.

Якщо ви хочете бути впевненими в можливості швидкого і безпроблемного отримання навіть великого виграшу, вибирайте онлайн казино України з рейтингів залів за виплатами. Це особливо важливо для гравців, які ризикують великими сумами (хайролерів).

Про що розповідає ТОП онлайн казино за віддачею

Якщо ігрова платформа перебуває на верхніх рядках за цим показником, значить, вона пропонує платні слоти з підвищеним RTP. Нагадуємо, що чим більше значення відсотка віддачі (RTP) у автоматів, тим більше грошей вони повертають гостям онлайн казино на довгій дистанції в сотні спінів.

Приклад: середній RTP усіх слотів на сайті Фавбет становить 96-97%. Відповідно, ігрові автомати компанії повертають її відвідувачам 96-97% усіх прийнятих ставок. У "скарбничку" найлегальнішого українського казино відправляється тільки 3-4% фінансів.

Вивчати ТОПи за віддачею корисно всім гравцям, які збираються ставити на кін у слотах і вигравати справжні гроші, а не умовні фішки.