ТОП онлайн казино по отдаче и выплатам - разница между рейтингами

Рейтинги онлайн казино по выплатам и отдаче — важные отличия

Выбирая казино онлайн самостоятельно, есть риск зарегистрироваться на нелицензированной площадке. Мошеннические сайты с игровыми автоматами просто копируют юридические документы легальных развлекательных организаций. После — похищают и используют с противозаконными целями финансовые сведения и личные данные посетителей.

Опытные игроки знают, что искать лучшие онлайн казино — быстро и без ошибок, позволяют независимые обзоры и рейтинги. Объективные ТОПы составляются по многим критериям. Наиболее популярные показатели для оценки игровых заведений — выплаты и отдача.

О чем говорит рейтинг онлайн казино по выплатам

Если развлекательная компания возглавляет список лидеров по этому важному показателю, значит, она:

• Обрабатывает запросы клиентов на снятие заработанных и депозитных финансов в минимальные сроки. Например, в течение минуты после подачи заявки (автоматическое одобрение запросов от подтвердивших личность пользователей);

• Не отказывает в выдаче средств без объективных причин и объяснений;

• Предоставляет удобные и выгодные инструменты для осуществления исходящих (а также входящих) денежных операций.

Если вы хотите быть уверены в возможности быстрого и беспроблемного получения даже крупного выигрыша, выбирайте онлайн казино Украины из рейтингов залов по выплатам. Это особенно важно для игроков, которые рискуют большими суммами (хайроллеров).

О чем рассказывает ТОП онлайн казино по отдаче

Если игровая платформа находится на верхних строчках по данному показателю, значит, она предлагает платные слоты с повышенным RTP. Напоминаем, что чем больше значение процента отдачи (RTP) у автоматов, тем больше денег они возвращают гостям онлайн казино на длинной дистанции в сотни спинов.

Пример: средний RTP всех слотов на сайте Фавбет составляет 96-97%. Соответственно, игровые автоматы компании возвращают ее посетителям 96-97% всех принятых ставок. В «копилку» самого легального украинского казино отправляется только 3-4% финансов.

Изучать ТОПы по отдаче полезно всем игрокам, которые собираются ставить на кон в слотах и выигрывать настоящие деньги, а не условные фишки.