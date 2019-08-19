Токіо розглядає можливість виведення на орбіту військових супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд Японії в даний час розглядає можливість запуску супутників, здатних знищувати військові супутники інших країн в разі потреби. Про це в понеділок повідомила загальнонаціональна газета Yomiuri, передає УНН.
За даними урядового джерела видання, японська влада може почати запуск таких супутників вже в другій половині 2020 року. Газета пише, що відповідне рішення пов’язане зі стрімко наростаючою загрозою військового протистояння в космосі і тим, що Росія і Китай, вже ведуть розробку бойових військових супутників.
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“У наших супутників зараз немає оборонних можливостей”, — наводить газета слова представника міністерства оборони країни. В даний час у Сил самооборони Японії на геостаціонарній орбіті є власні супутники, що займаються збором інформації і передачею даних.
Yomiuri також пише, що в даний час в Японії вже ведуться розробки технологій, необхідних для виведення з ладу електроніки інших супутників, а також захисту власних супутників від подібних атак.
Нагадаємо, британський стартап обігнав компанії Маска та Безоса в “космічних перегонах”.