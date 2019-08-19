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Токио рассматривает возможность вывода на орбиту военных спутников

Киев  •  УНН

 • 13007 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность запуска спутников, способных уничтожать военные спутники других стран в случае необходимости. Об этом в понедельник сообщила общенациональная газета Yomiuri, передает УНН.

По данным правительственного источника, японские власти могут начать запуск таких спутников уже во второй половине 2020 года. Газета пишет, что соответствующее решение связано со стремительно нарастающей угрозой военного противостояния в космосе и тем, что Россия и Китай, уже ведут разработку боевых военных спутников.

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“У наших спутников сейчас нет оборонительных возможностей”, — приводит газета слова представителя министерства обороны страны. В настоящее время в Сил самообороны Японии на геостационарной орбите есть собственные спутники, занимающиеся сбором информации и данных.

Yomiuri также пишет, что в настоящее время в Японии уже ведутся разработки технологий, необходимых для вывода из строя электроники других спутников, а также защиты собственных спутников от подобных атак.

Напомним, британский стартап обогнал компании Маска и Безоса в “космических гонках”.

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