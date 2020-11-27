Тодуров вважає, що в Україні не готувалися до другої хвилі коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні не готувалися до другої хвилі коронавірусу, тому що ніхто не подбав про кадровий потенціал і матеріальне забезпечення лікарень. Про це повідомив в ефірі телеканалу “НАШ” професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України” Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання чого не вистачило в підготовці до другої хвилі коронавіруcу, Тодуров сказав: “Я думаю, що підготовки взагалі не було конкретної. Тому що будь-яка підготовка до війни, а це можна назвати війною з вірусом, вона складається з безлічі пунктів. Перший — це кадровий потенціал, про нього ніхто не подбав. Другий пункт — це матеріальне забезпечення (ліжка, кисень)”.
За його словами, не було зроблено підготовчої роботи і комісії, яка б відповідала за кисень, оснащення моніторами і іншим необхідним обладнанням.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в разі введення локдауну в Україні не буде зупинена робота громадського транспорту і авіаперевезень.