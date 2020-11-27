Тодуров вважає, що в Україні не готувалися до другої хвилі коронавірусу

Відповідаючи на питання чого не вистачило в підготовці до другої хвилі коронавіруcу, Тодуров сказав: “Я думаю, що підготовки взагалі не було конкретної. Тому що будь-яка підготовка до війни, а це можна назвати війною з вірусом, вона складається з безлічі пунктів. Перший — це кадровий потенціал, про нього ніхто не подбав. Другий пункт — це матеріальне забезпечення (ліжка, кисень)”.

За його словами, не було зроблено підготовчої роботи і комісії, яка б відповідала за кисень, оснащення моніторами і іншим необхідним обладнанням.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в разі введення локдауну в Україні не буде зупинена робота громадського транспорту і авіаперевезень.