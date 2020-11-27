Тодуров считает, что в Украине не готовились к второй волне коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине не готовились ко второй волне коронавируса, потому что никто не позаботился о кадровом потенциале и материальном обеспечении больниц. Об этом сообщил в эфире телеканала “НАШ” профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ “Институт сердца Министерства здравоохранения Украины” Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос чего не хватило в подготовке ко второй волне коронавируcа, Тодуров сказал: “Я думаю, что подготовки вообще не было конкретной. Потому что любая подготовка к войне, а это можно назвать войной с вирусом, она состоит из множества пунктов. Первый — это кадровый потенциал, о нем никто не позаботился. Второй пункт — это материальное обеспечение (койки, кислород)”.
По его словам, не было сделано подготовительной работы и комиссии, которая бы отвечала за кислород, оснащение мониторами и остальным необходимым оборудованием.
Напомним, по информации МОЗ, в случае введения локдауна в Украине не будет остановлена работа общественного транспорта и авиаперевозок.