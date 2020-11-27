Тодуров считает, что в Украине не готовились к второй волне коронавируса

Отвечая на вопрос чего не хватило в подготовке ко второй волне коронавируcа, Тодуров сказал: “Я думаю, что подготовки вообще не было конкретной. Потому что любая подготовка к войне, а это можно назвать войной с вирусом, она состоит из множества пунктов. Первый — это кадровый потенциал, о нем никто не позаботился. Второй пункт — это материальное обеспечение (койки, кислород)”.

По его словам, не было сделано подготовительной работы и комиссии, которая бы отвечала за кислород, оснащение мониторами и остальным необходимым оборудованием.

Напомним, по информации МОЗ, в случае введения локдауна в Украине не будет остановлена работа общественного транспорта и авиаперевозок.