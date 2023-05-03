То дрони, то гуси: Зеленський пояснив, чому путін звинувачує Україну в спробі "замаху" на нього

ukru
10:29 • 72270 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 83756 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 94167 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 131632 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 319646 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 417134 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 328926 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353481 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311050 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224660 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.3 м/с
77 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 88909 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 97700 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 100749 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 55778 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 37378 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 72246 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 131614 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 434082 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 573981 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 603618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 29845 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 55778 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 100749 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 218670 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 417126 перегляди
Актуальне
То дрони, то гуси: Зеленський пояснив, чому путін звинувачує Україну в спробі "замаху" на нього

То дрони, то гуси: Зеленський пояснив, чому путін звинувачує Україну в спробі "замаху" на нього

Київ • УНН

 • 1414397 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін звинувачує Україну в нібито спробі замаху на нього, тому що у рф немає перемог на полі бою, й потрібно хоч якось мотивувати росіян йти на смерть. Про це він сказав під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, чому в інтересах путіна звинувачувати Україну в спробі нібито замаху на нього, Зеленський відповів: «Все дуже просто. У росії немає перемог. Він більше не може мотивувати своє суспільство і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу».

Президент зазначив, що у путіна немає перемог на полі бою.

«У нього немає перемог на полі бою, друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли в перед, окрім тих «вагнерівців», які складаються з зеків, яких якщо вони не йдуть вперед, а повертаються назад самі ж їх розстрілюють. Тепер йому потрібно робити щось різке, то «замахи», то дрони. То у нас були якісь гуси, які бомбили їх. Тобто вони щоденно будуть вигадувати ті чи інші кроки», - сказав Зеленський.

Додамо

Президент зазначив, що все вирішується простіше – виходом з українських територій.

«Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю. Вийти з нашої території, яку визнають всі й навіть держави поза альянсом НАТО чи поза Євросоюзом. Всі визнають цілісність територіальну України. Тому вийти з нашої території було б рішенням. Воно набагато простіше аніж використовувати різні інформаційні маніпуляції», - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала російського диктатора володимира путіна й москву безпілотниками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61