То дрони, то гуси: Зеленський пояснив, чому путін звинувачує Україну в спробі "замаху" на нього

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На запитання, чому в інтересах путіна звинувачувати Україну в спробі нібито замаху на нього, Зеленський відповів: «Все дуже просто. У росії немає перемог. Він більше не може мотивувати своє суспільство і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу».

Президент зазначив, що у путіна немає перемог на полі бою.

«У нього немає перемог на полі бою, друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли в перед, окрім тих «вагнерівців», які складаються з зеків, яких якщо вони не йдуть вперед, а повертаються назад самі ж їх розстрілюють. Тепер йому потрібно робити щось різке, то «замахи», то дрони. То у нас були якісь гуси, які бомбили їх. Тобто вони щоденно будуть вигадувати ті чи інші кроки», - сказав Зеленський.

Додамо

Президент зазначив, що все вирішується простіше – виходом з українських територій.

«Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю. Вийти з нашої території, яку визнають всі й навіть держави поза альянсом НАТО чи поза Євросоюзом. Всі визнають цілісність територіальну України. Тому вийти з нашої території було б рішенням. Воно набагато простіше аніж використовувати різні інформаційні маніпуляції», - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала російського диктатора володимира путіна й москву безпілотниками.