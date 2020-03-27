Тисячі людей сьогодні намагались пішки перетнути кордон Польщі і України

КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею прикордонники пропустили до України майже 7,4 тисячі мандрівників, що прибули без власного транспорту. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.