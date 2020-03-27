Тисячі людей сьогодні намагались пішки перетнути кордон Польщі і України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею прикордонники пропустили до України майже 7,4 тисячі мандрівників, що прибули без власного транспорту. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.
“Цієї доби в деяких пунктах пропуску на кордоні з ЄС значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту. Це ускладнює їхнє перетинання кордону, оскільки піше сполучення зараз не здійснюється. У зв’язку з цим, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн”, — зазначають прикордонники.
Повідомляється, що ДПСУ організувала взаємодію з органами місцевої влади, ДСНС щодо забезпечення транспорту для перевезення громадян, які прибули до кордону пішки. Крім того, залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю.
“Зокрема, сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тисячі таких мандрівників, це більше ніж учора за усю добу — 5,4 тис. осіб”, — повідомили у ДПСУ.
Так, станом на 12:00 за інформацією представників Прикордонної варти Республіки Польща на території їх країни зібралося:
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- Навпроти пункту пропуску “Краківець” — понад 2 тисячі осіб.
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- Навпроти пункту пропуску “Ягодин” — 1,2 тисячі осіб.
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- Навпроти пункту пропуску “Рава-Руська” — 0,5 тисячі осіб.
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З 00:00 до 12:00 сьогодні в порівнянні з цілою добою вчора забезпечено перевезення та прикордонне оформлення осіб, які прибули пішки:
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- Через пункт пропуску “Краківець” — понад 1700 осіб.
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- Через пункт пропуску “Ягодин” — понад 3,7 тис. осіб.
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- Через пункт пропуску “Рава-Руська” — майже 2 тисячі осіб.
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Нагадаємо, українців, що прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію у Дніпрі.