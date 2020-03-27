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Тысячи людей сегодня пытались пешком пересечь границу Польши и Украины

Тысячи людей сегодня пытались пешком пересечь границу Польши и Украины

Киев  •  УНН

 • 18585 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня до полудня на границе с Польшей пограничники пропустили в Украину почти 7,4 тысячи путешественников, прибывших без собственного транспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

"В эти суток в некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. Это затрудняет их пересечение границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран", - отмечают пограничники.

Сообщается, что ГПСУ организовала взаимодействие с органами местной власти, ГСЧС по обеспечению транспорта для перевозки граждан, прибывших к границе пешком. Кроме того, привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.

"В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи таких путешественников, это больше чем вчера за все сутки - 5,4 тыс. человек", - сообщили в ГПСУ.

По состоянию на 12:00 по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша на территории их страны собралось:

  • Напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2000 человек.
  • Напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.
  • Напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек.

С 00:00 до 12:00 сегодня по сравнению с целыми сутками вчера обеспечена перевозка и пограничное оформление лиц, прибывших пешком:

  • Через пункт пропуска "Краковец" - более 1700 человек.
  • Через пункт пропуска "Ягодин" - более 3,7 тыс. Человек.
  • Через пункт пропуска "Рава-Русская" - почти 2000 человек.

Напомним, украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре.

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