Тысячи людей сегодня пытались пешком пересечь границу Польши и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня до полудня на границе с Польшей пограничники пропустили в Украину почти 7,4 тысячи путешественников, прибывших без собственного транспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.
"В эти суток в некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. Это затрудняет их пересечение границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран", - отмечают пограничники.
Сообщается, что ГПСУ организовала взаимодействие с органами местной власти, ГСЧС по обеспечению транспорта для перевозки граждан, прибывших к границе пешком. Кроме того, привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.
"В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи таких путешественников, это больше чем вчера за все сутки - 5,4 тыс. человек", - сообщили в ГПСУ.
По состоянию на 12:00 по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша на территории их страны собралось:
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- Напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2000 человек.
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- Напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.
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- Напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек.
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С 00:00 до 12:00 сегодня по сравнению с целыми сутками вчера обеспечена перевозка и пограничное оформление лиц, прибывших пешком:
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- Через пункт пропуска "Краковец" - более 1700 человек.
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- Через пункт пропуска "Ягодин" - более 3,7 тыс. Человек.
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- Через пункт пропуска "Рава-Русская" - почти 2000 человек.
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Напомним, украинцев, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре.