Тіньовий ринок "задавив" легальних виробників алкоголю - експерт

"Якщо входження в 2018 рік пивоварів супроводжується низкою сприятливих економічних передумов, що дозволяють їм сподіватися на поступове відродження галузі, то у виробників міцного алкоголю і вина перспективи відродити ринок поки виглядають сумнівно. Все пояснюється просто. У пива із зовнішніх найсерйозніших чинників, що визначають успішність бізнесу, є індекс купівельної спроможності. Тому, як і у випадку з BigMac-індексом, зростання споживання бурштинового свідчить про поліпшення добробуту населення (за інших рівних умов).

Куди як складніше зі споживанням міцних спиртних напоїв в Україні. Зусиллями, в тому числі і представників Регулятора, в країні неймовірно виріс тіньовий ринок. Він давно "задавив" легальних виробників і вони вимушено рятують свій бізнес зростанням мінімальних роздрібних цін (МРЦ)", - пояснив експерт.

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Легальні виробники прекрасно розуміють прямий взаємозв'язок ціни і попиту, тому відчайдушно чинять опір ініціативам подальшого збільшення акцизів, зазначив Товкач.

"Але, погодьтеся, три-, чотириразова і більше перевага у вартості алкоголю на полиці - і пропозиції тіньовика вже не зупинити мораторієм на зростання акцизу на міцні алкогольні напої, як сподівається Регулятор, заморозивши цей непрямий податок в 2017 році", - наголосив експерт.

Нагадаємо, що офіційні виробники алкоголю констатують бездіяльність влади в питаннях протистояння нелегалам вже не перший рік. А держбюджет, тим часом, щорічно недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн.

"Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка і системна державна політика в спиртовому і алкогольному сегменті", - говорить голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

За її словами, головна проблема сьогодні - це податкова складова, розмір якої не відповідає можливостям ринку.

"Акцизи потрібно привести до тверезих і обгрунтованих розмірів", - вважає вона.

"Ставка акцизу повинна бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, користуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру та чорну алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше - цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні", - підсумувала експерт.