Тінізація алкогольного ринку “краде” з бюджету щорічно близько 9 млрд грн

“Скільки точно втрачає держава через падіння легального виробництва алкоголю — не знає ніхто. Є приблизні розрахунки, вони не є точними, але ми розуміємо, що цифри вимірюються мільярдами. В Україні вони становлять десь 8-9 млрд грн на рік. Ці цифри є дуже важливі і великі, тому що, наприклад, за І півріччя держава загалом недоотримала в бюджет 14 млрд грн”, — сказав Дорошенко.

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Існує кілька причин падіння легального ринку алкогольних напоїв, додав експерт.

“По-перше, це — тінізація ринку та високі акцизи. Україна дійсно взяла на себе зобов’язання узгодити та підняти акцизи на алкоголь до рівня європейських до 2025 року. Нині 2018 рік, а у нас вони (акцизи — ред.) вже майже на рівні із європейськими. Тобто, ми їх так швидко підвищили, що доступність алкоголю різко впала і продовжує своє падіння. Будь-якого алкоголю, навіть вина. Тому алкогольна продукція просто йде у тіньовий сектор”, — пояснив Дорошенко.

На сьогодні тінізація українського горілчаного ринку, за різними підрахунками, становить від 50% до 80%, наголосив фахівець.

“І тут спрацьовує закон збереження енергії. Якщо ми з вами легально випиваємо менше — значить, ми випиваємо більше нелегально. А якщо ми перестаємо пити, до прикладу, горілку, значить ми переходимо на інші види алкогольних напоїв. Тому не дивно, що сьогодні в усьому світі більш популярними стають пиво, вино та слабоалкогольні напої”, — додав експерт.

Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року в Україні падіння виробництва легальної горілки становило понад 32%.

За підсумками 2017 року, скорочення обсягів офіційної горілки становило 20%.

Така ситуація болюче б’є по представниках легального ринку алкогольної продукції, які через те, що справно сплачують податки просто не можуть конкурувати ціною свого якісного товару із нелегалами.

За словами Глави ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, наразі офіційний виробник заробляє з однієї пляшки горілки 25 коп., в той час як нелегал — 25 грн.

“Сьогодні з однієї пляшки горілки "білий" виробник з вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник "тіньового бізнесу“ — 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегала, тому що на полиці маленького селищного магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше офіційної безпечної і високоякісної продукції. Для споживача ця різниця сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний”, — пояснила вона.