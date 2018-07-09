Тенизация алкогольного рынка "ворует" из бюджета ежегодно около 9 млрд грн

"Сколько точно теряет государство из-за падения легального производства алкоголя - не знает никто. Есть приблизительные расчеты, они не являются точными, но мы понимаем, что цифры измеряются миллиардами. В Украине они составляют порядка 8-9 млрд грн в год. Эти цифры очень важны и большие, потому что, например, за I полугодие государство в целом недополучило в бюджет 14 млрд грн ", - сказал Дорошенко.

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Существует несколько причин падения легального рынка алкогольных напитков, добавил эксперт.

"Во-первых, это - тенизация рынка и высокие акцизы. Украина действительно взяла на себя обязательства согласовать и поднять акцизы на алкоголь до уровня европейских к 2025 году. Сейчас 2018-й, а у нас они (акцизы - ред.) уже почти на уровне с европейскими. То есть, мы их так быстро повысили, что доступность алкоголя резко упала и продолжает свое падение. Любого алкоголя, даже вина. Поэтому алкогольная продукция просто уходит в теневой сектор", - пояснил Дорошенко.

На сегодня тенизация украинского водочного рынка, по разным подсчетам, составляет от 50% до 80%, отметил специалист.

"И здесь срабатывает закон сохранения энергии. Если мы с вами легально выпиваем меньше - значит, мы выпиваем больше нелегально. А если мы перестаем пить, к примеру, водку, значит мы переходим на другие виды алкогольных напитков. Поэтому неудивительно, что сегодня во всем мире более популярными становятся пиво, вино и слабоалкогольные напитки", - добавил эксперт.

Напомним, за первые три месяца 2018 года в Украине падение производства легальной водки составило более 32%.

По итогам 2017 года, сокращение объемов официальной водки составило 20%.

Такая ситуация больно бьет по представителям легального рынка алкогольной продукции, которые из-за того, что исправно платят налоги просто не могут конкурировать ценой своего качественного товара с нелегалами.

По словам главы совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, сейчас официальный производитель зарабатывает с одной бутылки водки 25 коп., в то время как нелегал - 25 грн.

"Сегодня с одной бутылки водки "белый" производитель за вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель "теневого бизнеса" - 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле официальной безопасной и высококачественной продукции. Для потребителя это различие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден", - пояснила она.