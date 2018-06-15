Тимошенко: ми не можемо бути спокійними, доки не повернемо Крим та Донбас

ukru
08:24 • 60846 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 98474 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 152164 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 131487 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 180343 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 124668 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 131167 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166362 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191195 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307351 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 56458 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 84431 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 71412 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 87867 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 56093 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 60888 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 87854 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 84420 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 180385 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 187652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 14737 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 20015 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 53307 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 65443 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 68650 перегляди
Актуальне
Тимошенко: ми не можемо бути спокійними, доки не повернемо Крим та Донбас

Тимошенко: ми не можемо бути спокійними, доки не повернемо Крим та Донбас

Київ • УНН

 • 7510 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Повернення миру в Україну та стратегія відновлення Донбасу — ці питання мають бути головними в порядку денному інтелектуальної еліти країни і не можуть бути монополізовані владою. Про це заявила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко під час Форуму “Новий Курс України”, який сьогодні проходить у Києві, передає УНН.

“Мир потрібен Україні, як повітря. Війна перетворилася в ширму для прикриття корумпованої, безглуздої політики влади, у найбільший заробіток для декількох людей. Це те, що сьогодні стримує мирний процес і на дає можливості вести реальні переговори”, — наголосила Юлія Тимошенко.

Політик упевнена, що паралельно з процесами, які відбуваються на базі Мінського формату, після виборів президента, потрібно повернутися до Будапештського меморандуму.

“Я твердо знаю, як і з ким вести переговори про мир. Мені не завадять чиїсь бізнес-проекти, які робляться на крові, не завадять жодні кулуарні домовленості, які сьогодні ведуться”, — зазначила парламентарій.

Тимошенко наголосила, шо треба “думати про Донбас не як про окуповану територію, а як про українську землю”, пам’ятати про 2 мільйони біженців, які “свій захист та майбутнє шукали в Україні” і тим самим спростували міфи про “проросійський Донбас”.

Шлях до завершення окупації, на думку Тимошенко, полягає й через введення миротворців ООН на умовах України.

“Нам треба вже сьогодні думати про створення міжнародних фондів для відновлення та розвитку Донбасу, для повернення до життя тих людей, які знайшли тимчасовий притулок на неокупованій території. У жодному випадку, не можна забути й про тих, хто поклав своє здоров’я, життя на фронтах у боротьбі проти агресора”, — наголосила Юлія Тимошенко.

“Поки Крим і Донбас не повернуться в Україну, ніхто з українців не може бути спокійним”, — заявила Тимошенко, відповідаючи на запитання учасників Форуму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.74
Bitcoin
$88,004.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.89
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59