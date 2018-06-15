Тимошенко: ми не можемо бути спокійними, доки не повернемо Крим та Донбас

КИЇВ. 15 червня. УНН. Повернення миру в Україну та стратегія відновлення Донбасу — ці питання мають бути головними в порядку денному інтелектуальної еліти країни і не можуть бути монополізовані владою. Про це заявила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко під час Форуму “Новий Курс України”, який сьогодні проходить у Києві, передає УНН.