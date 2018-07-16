Times: принци Чарльз і Вільям відмовилися зустрітися з Трампом

За твердженням джерела видання, високопоставлені придворні Єлизавети II під час обговорення питання про те, кому з членів королівської сім’ї належить супроводжувати її під час церемонії привітання глави Білого дому і першої леді США у дворі Віндзорського замку, “розділили стурбованість у зв’язку з небажанням Чарльза і Вільяма приймати у церемонії участь”. “Вони просто відмовилися від участі. Це дуже, дуже незвично, щоб королева перебувала там без супроводу”, — наводить видання слова джерела.

Крім того, джерело також повідомило, що і чоловік Єлизавети, 97-річний принц Філіп, хоча вже і відійшов у силу віку від виконання обов’язків, які зазвичай покладаються на членів королівської сім’ї, може брати участь у будь-яких заходах на свій розсуд, і в разі, якби він захотів привітати Трампа, то працював би поруч зі королевою.

Нагадаємо, в минулу п’ятницю Єлизавета II прийняла в Віндзорському замку президента США і його дружину. Трамп став 12-м президентом США, якому довелося отримати аудієнцію у нинішнього британського монарха. На віку правління 92-річної королеви Єлизавети Трамп — 13-й президент США, але з одним з них — Ліндоном Джонсоном — вона не зустрічалася.

Крім того, нинішній глава адміністрації США став четвертим президентом своєї країни, якого британський монарх приймала у Віндзорі. До сих пір це були Рональд Рейган у 1982 році, Джордж Буш-молодший у 2008 році і Барак Обама в 2016 році.