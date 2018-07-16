Times: принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с Трампом

По утверждению источника, высокопоставленные придворные Елизаветы II во время обсуждения вопроса о том, кому из членов королевской семьи принадлежит сопровождать ее во время церемонии приветствия главы Белого дома и первой леди США во дворе Виндзорского замка, “разделили обеспокоенность в связи с нежеланием Чарльза и Уильяма принимать в церемонии участие”. “Они просто отказались от участия. Это очень, очень необычно, чтобы королева находилась там без сопровождения”, — приводит издание слова источника.

Кроме того, источник также сообщил, что и муж Елизаветы, 97-летний принц Филипп, хотя уже и отошел в силу возраста от выполнения обязанностей, которые обычно возлагаются на членов королевской семьи, может участвовать в любых мероприятиях на своему усмотрению, и в случае, если бы он захотел поздравить Трампа, то был бы рядом с королевой.

Напомним, в минувшую пятницу Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США и его жену. Трамп стал 12-м президентом США, которому пришлось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха. На возраста правления 92-летней королевы Елизаветы Трамп — 13-й президент США, но с одним из них — Линдоном Джонсоном — она ​​не встречалась.

Кроме того, нынешний глава администрации США стал четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш-младший в 2008 году и Барак Обама в 2016 году.