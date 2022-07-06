У Зеленського пояснили тимчасовий відступ від Лисичанська

Деталі

Він зазначив, що російські загарбники мають багаторазову перевагу в далекобійній артилерії, а сьогодні війна йде за принципом артилерійської дуелі. 90% втрат - це втрати від стрілянини далекобійною зброєю.

За його словами, якість управління військами та якість планування операцій в Україні набагато вища, ніж у росіян, тому маючи «відносний паритет» у озброєннях, українські захисники зможуть вибити супротивника.

Цитата

«Проблема росії в тому, що вона воює кількістю, а не якістю. Ми хочемо воювати якістю. Ми мінімізуємо втрати, і питання тимчасового відступу від Лисичанська та Луганської області, це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення Донбасу», - розповів політик.

Доповнення

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську російські окупанти при наступі переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.