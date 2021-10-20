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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Тимчасовий мер Харкова Терехов подарував незрячим паралімпійцям книги і квитки в зоопарк

Київ • УНН

 • 15737 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Замість обіцяних грошових премій мерія Харкова подарувала незрячим призерам Паралімпійських ігор книги і квитки в місцевий зоопарк. Про це в своєму Facebook повідомила керівник громадської організації "Необмежені можливості", чемпіонка Паралімпіади-2020 з настільного тенісу Марина Литовченко, передає УНН.

Тимчасовий мер Харкова Терехов подарував незрячим паралімпійцям книги і квитки в зоопарк

Золоті призери ХVI літніх Паралімпійських ігор повинні були отримати 75 тис. грн, срібні — 50 тис. грн, бронзові — 30 тис. грн, пише Литовченко, посилаючись на новину на офіційному сайті міськради. Крім того, мерія пообіцяла всім учасникам ігор премії в розмірі 200 тис. грн. Незалежно від завойованих медалей, нагадує глава громадської організації.

Але, замість грошей мерія міста нагородила незрячих параолімпійців вельми дивними подарунками: книгами і квитками до зоопарку.

“Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав”, — додала Леонова.

Дуже дивно привітали паралімпійців і у Харківській ОДА: квітами, і зарядними пристроями Power Bank, інформує Литовченко.

До речі

Раніше тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов урочисто відкрив недороблений парк і зоопарк.

У новому зоопарку Терехов запланував будівництво найдорожчого громадського туалету, вартістю в 30 млн грн. Тендер на будівництво виграв колега Терехова Олександр Харченко, член виконкому міськради.

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